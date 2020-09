Helena Jung (Sonja Baum)

Quelle: ZDF und Lars Laion

Sonja Baum wurde 1975 in Bonn geboren. Nach ihrem Schauspielstudium am Salzburger Mozarteum folgte ein Engagement am Schauspielhaus Bochum, an dem sie bis 2004 festes Ensemblemitglied war. Anschließend gastierte sie an diversen deutschen Theatern und schaffte sich daneben Raum für ihren Einsatz vor der Kamera. Mit ihrer Darstellung im Kinofilm „Agnes“ unter der Regie von Johannes Schmid begeisterte sie in ihrer ersten großen Kinohauptrolle.