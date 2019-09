Im Lauf der Ermittlungen gerät auch der Arbeitgeber des Mordopfers unter Verdacht. Ist der Apotheker Jörg Küppers etwa der unbekannte Mann, mit dem Paula Weigel angeblich ein heimliches Verhältnis hatte? Und was hat es mit Dennis Klein auf sich, jenem Kunden, dem Paula Weigel kurz vor ihrem Tod ein Paket mit Schnupfenmittel geliefert hat? Offensichtlich besteht eine besondere Verbindung zwischen ihm und dem Apotheker Küppers.



Die SOKO-Beamten stehen vor einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Und dann finden sie heraus, was man mit Schnupfenmitteln noch so alles anstellen kann.