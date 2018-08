Ivo wurde von seiner Freundin rausgeworfen, für den mittellosen Künstler eine fatale Situation. Ist das der Grund, warum er in eine Werbeagentur eingebrochen ist? Er kannte die Besitzer. Charlotte Rust, die mit ihrem Mann Michael die Agentur leitet, hatte in den letzten Wochen vor seinem Tod mehrfach mit Ivo telefoniert. Hatte sie eine Affäre mit dem attraktiven Ivo? Sowohl sie als auch ihr Mann kommen als Täter in Frage.



Dann stellt sich heraus, dass Ivos Freund Eric Berthold von dem Einbruch wusste. Wollte Eric vom Verkauf des Diebesgutes profitieren, um seine finanziellen Probleme zu lösen?



Alles erscheint in einem neuen Licht, als die SOKOs eine ungeahnte Entdeckung machen und es plötzlich noch eine weitere Leiche gibt.