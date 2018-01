Auch die weiteren Ermittlungen führen in das private Umfeld von Lars Meyerhoff. Sein Mitbewohner Nikolas Becker verstrickt sich in ein Netz aus Lügen, und auch dessen Bruder Joram Becker scheint etwas zu verbergen. Haben die beiden jungen Männer etwas mit dem Mord an ihrem Freund zu tun?



Erst, als die Ermittler herausfinden, dass in der Mordnacht eine weitere schwere Straftat begangen wurde, kommen sie der Lösung des Rätsels auf die Spur.