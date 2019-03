Unter Freunden

Alex war damals ein Freund von Hubertus Windmöller, Sohn des Rechtsanwalts Dr. Windmöller. Gemeinsam mit ihren Freunden trafen sie sich regelmäßig bei Hubertus, feierten wilde Partys, hatten Spaß. Simon Malfoy war ebenfalls Teil dieser Clique. Während Hubertus und sein Vater ein sehr angespanntes Verhältnis haben, hat es Simon bereits in jungen Jahren zum Seniorpartner in Windmöllers Anwaltskanzlei gebracht.



Die Kommissare gehen ihrem Verdacht nach, dass seine steile Karriere etwas mit einem dunklen Geheimnis in der Vergangenheit zu tun haben könnte. Aber auch Prof. Windmöller hätte ein Motiv, den Freund seines Sohnes damals umgebracht zu haben. Alex' politische Ansichten und Aktivitäten waren ihm ein Dorn im Auge. Die Ermittler stoßen auf widersprüchliche Aussagen, Bestechung und Vertuschung. Es kostet einiges Geschick, um den wahren Mörder nach all den Jahren zu überführen.