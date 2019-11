Für die SOKO-Ermittler beginnt eine fieberhafte Suche nach einem möglichen Täter und dessen Motiv. Kurz vor ihrem Tod wollte Ina Holtgreve Matti Wagner noch etwas offenbaren. Aber es war zu spät. Liegt hier die Antwort auf die vielen ungeklärten Fragen? Was war in jener Nacht passiert? Sind Ina Holtgreve die Ermittlungen gegen einen Kollegen zum Verhängnis geworden? Steckt Matti Wagners alter Freund und Kollege Volkan Dercan hinter der Tat oder etwa Inas Ehemann Carsten, der auch auf der Party gesehen wurde?



Mattis verzweifelte Suche nach dem Täter führt ihn zu einem lange vergessenen Fall, der mit aller Macht vertuscht werden soll und in den die Staatsanwaltschaft involviert ist.