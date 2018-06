Die SOKO-Beamten um Anna Maiwald und Matti Wagner wundern sich während der Ermittlungen über das eigenartige Verhalten ihres Kollegen Jonas Fischer: Warum ist er so anders als sonst? Hat er etwas vor ihnen zu verbergen? Schließlich erzählt Jonas seinen Kollegen von seinem Verdacht, seinen eigenständigen Ermittlungen, seiner Ehefrau und ihrer Freundin Nelly Naujoks. Während Nelly im Verhörraum sitzt und Jonas nicht glauben kann, was sie erzählt, schwebt seine Frau in tödlicher Gefahr.