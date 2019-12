Im Laufe der Ermittlungen erkennen die SOKO-Kommissare, dass auch die Ehe von Martin Lieber in einer schweren Krise steckte. Dörte Lieber wollte sich scheiden lassen. Doch über die Praxis waren die Eheleute wirtschaftlich und finanziell aneinandergekettet. Hat Dörte der Liebe ein für alle Mal ein Ende gesetzt und Martin Lieber umgebracht, oder war es Annette Faber, die um jeden Preis Mutter werden wollte?



Die SOKO recherchiert in jede Richtung, und am Ende ergeben die Ermittlungen ein ganz anderes Bild als zunächst erwartet.