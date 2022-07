Hajo Trautzschke (gespielt von Andreas Schmidt-Schaller) war 17 Jahre lang der Chef der SOKO Leipzig. Nun hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Aber auch als pensionierter Hauptkommissar mischt sich Hajo noch ab und zu in die Fälle seiner ehemaligen Kollegen ein, was Ina als neuer Chefin gar nicht so recht ist. So schickt sie Tom schon mal los, um auf Hajo "aufzupassen". Andererseits schätzt sie Hajos kriminalistischen Instinkt und seine große Lebenserfahrung. In vielen Fragen kann er Ratgeber sein. Ehrenamtlich bietet Hajo jugendlichen Intensivtätern ein Antiaggressionstraining an. Und wenn er durch sein Leipzig geht, kann er gar nicht anders, als den Dingen auf den Grund zu gehen, wenn ihm etwas auffällt. Jan und Leni als vielbeschäftigte geschiedene Eltern wissen es zu schätzen, wenn sich Hajo um seine Enkelin Lotte kümmert.