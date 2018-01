Seit 2001 gehört Andreas Schmidt-Schaller als Kriminalhauptkommissar Hajo Trautzschke zum Team der "SOKO Leipzig" in der gleichnamigen ZDF-Serie. Neben seiner Kameraarbeit ist der Schauspieler dem Theater treu geblieben, war von 1993 bis 1995 Direktor des KTZ Gera, gleichzeitig Leiter und Regisseur des Puppentheaters, spielte als Gast z.B. den Wurm in "Kabale und Liebe“ in Gera, für den "Klassik am Meer" e.V. den "Jedermann" sowie in "Warten auf Godot", und nicht zuletzt in Leipzig in "Die Wahlverwandtschaften".