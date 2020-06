Jan will sich eigentlich gerade nur verkriechen. Er leidet unter Lenis Auszug. Doch Hajo ruft ihn zum Dienst und Tom kann sich das Elend auch nicht mehr ansehen. Also stürzt sich Jan in die Arbeit. Der Tod des alten Mannes wirft Fragen auf und zwingt die Familie Förster, die Karten aufzudecken - aber die Wahrheit ist grausam. Und die Erinnerung ein trügerisches Instrument.