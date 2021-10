Johannes Hendrik Langer

Nach seiner Schauspielausbildung im Jahr 2008 gastierte er an verschiedenen Hamburgern Theatern und wurde 2009 festes Ensemblemitglied am Theater an der Parkaue – Junges Staatstheater in Berlin. Unter anderem wirkte er auch in Serien wie „Letzte Spur Berlin“, „SOKO Wismar“ und TV-Filmen wie „Das Adlon“ sowie einigen Kinofilmen mit. Der vielseitige Schauspieler lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Leipzig.