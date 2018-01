Melanie Marschke

Von 1995 bis 1997 hatte sie ein festes Engagement am Westfälischen Landestheater, danach war sie unter anderem am Stadttheater Lübeck ("Bernarda Albas Haus", 1999), am Lübecker Theater Combinale ("Honigmond", 1999), am Schauspielhaus Hamburg ("Sushi", 2000) und am Schauspielhaus Leipzig ("Quizoola!") zu sehen.