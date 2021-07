Dem erfahrenen Kommissar entgeht nicht, dass hier etwas faul ist. Als sich Hajo noch einmal zurück schleicht und heimlich umsehen will, wird er von Tomczek niedergeschlagen. Jan, Miguel und Ina werden über das Telefon Zeugen des Angriffs auf ihren Chef. Dann wird die Handy-Verbindung unterbrochen. Unter Hochdruck beginnen die drei, seinen Aufenthaltsort einzukreisen, und erhalten bald einen möglichen Hinweis. Vor ein paar Stunden ist ein verurteilter Mörder aus der Haft geflohen. Sein Name: Jürgen Tomczek.



Unterdessen wird Hajo als Geisel festgehalten. Sein Peiniger behauptet wenig glaubhaft, kein Mörder, sondern das Opfer einer Verschwörung zu sein. Gefesselt muss Hajo mitansehen, wie Tomczek seine ahnungslose Schwester Andrea in eine Falle lockt, offenbar, um sich an ihr zu rächen. Hajos einzige Möglichkeit besteht darin, irgendwie Kontakt zu Bernhard aufzunehmen, der in seiner ganz eigenen Welt zu leben scheint.