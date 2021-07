Die Stimmung ist nervös. Aber "the show must go on", und so stürmt Silly auf die Bühne. Da entdeckt der Veranstalter Claus Korch den toten Tourmanager Markus Gruber im Backstage-Bereich. Claus Korch will das Konzert sofort abbrechen, doch Ina und Jan, die unauffällig zum Tatort gelangen, warnen vor einem solchen Schritt. Wenn das Publikum erfährt, dass backstage eine Leiche liegt, droht eine Massenpanik. So bleibt den Ermittlern, die ihren Chef Hajo Trautzschke zum Tatort gerufen haben, nur die Möglichkeit, den Mörder noch während des Konzerts zu finden. Noch muss sich der Täter im Saal befinden. Die Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen beginnt. Doch auch der Verdacht, dass die Band selbst etwas mit dem Mord an ihrem Manager zu tun haben könnte, wächst. Viel Zeit bleibt den SOKO-Ermittlern nicht.