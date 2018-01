Marco Girnth wurde 1970 in Düsseldorf geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er bei Manfred Schwabe (1996 bis 1998) und Michael Keller (2000, Ernst-Busch-Schauspielschule Berlin). Außerdem nahm er Sprechunterricht an der Hochschule für Musik & Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig (2000 bis 2002).