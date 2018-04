Tom Kowalski ist ein Spieler. Er liebt es, Unruhe zu stiften. Er ist gerne politisch inkorrekt, sagt was er denkt und kümmert sich wenig darum, was andere über ihn sagen. Er war das Nesthäkchen in einer großen Arbeiterfamilie in der Nähe von Chemnitz und hat als verdeckter Ermittler für das LKA gearbeitet - bis er plötzlich den Polizeidienst quittierte.