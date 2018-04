Jetzt sei er für einen spektakulären Waffendeal zurück in Leipzig, und Klara witterte ihre Chance zur Flucht. Tom soll ihr dabei helfen, Kehlmann bei seinen Geschäften zu überführen und festzunehmen.



Je näher der Tag der Entscheidung rückt, desto mehr zweifelt Tom an Klaras Aufrichtigkeit. Weil Tom nur seinen Chef Hajo Trautzschke in das Geheimnis einweiht, kommt es zu Spannungen im Team. Ina Zimmermann sieht die laufenden Ermittlungen zum gewaltsamen Tod einer jungen Frau behindert, weil ihre Kollegen offensichtlich Wichtigeres zu tun haben.