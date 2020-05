Als Laila versucht, sich über Jans Sohn Benni Medikamente für den schwer kranken Hoffmann zu besorgen, bekommt schließlich Jan Wind davon. Er heftet sich an Lailas Fersen und gerät in einen Hinterhalt, bevor er seine Kollegen informieren kann. Hajo und sein Team sind besorgt.



Zudem ist die Stadt Leipzig, für die auch Ex-Chef Manfred Wörnle tätig ist, in hellem Aufruhr, will sie doch die Jubiläumsfeierlichkeiten ohne Unruhen über die Bühne bringen. Die SOKO steht unter Druck, den Entführungsfall so diskret wir nur möglich aufzuklären.