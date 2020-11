Maler, ausgestattet mit einer Knopfkamera, wollte so die vermeintlich menschenunwürdigen Zustände im Heim dokumentieren, von denen Zarif ihm erzählt hatte. Eine Info, die Heimleiter Horst Rakow und den Wachschutzleiter der Unterkunft, Nick Schuhmann, verdächtig macht: Die beiden waren von Zarif beschuldigt worden, Heimbewohner zu vernachlässigen und sogar zu misshandeln. Hatte Maler also wirklich Beweise gefunden, die die Leitung der Unterkunft belasten?



Oder hat seine Kamera, die spurlos verschwunden ist, etwas aufgenommen, von dem niemand hätte erfahren sollen? Was hat die von der SOKO recherchierte heimliche Beziehung zwischen Amira Khalaf und Nick Schuhmann mit Malers Tod zu tun? Und wem galt der Mordanschlag wirklich - Johannes Maler oder Zarif Khalaf, der seit dem Mord wie vom Erdboden verschluckt ist? Die Ermittlungen ergeben tiefe Einblicke in die Leben beider junger Männer und decken Geheimnisse aller Beteiligten auf.