Die Welt des Opfers schien harmonisch und unbelastet. Dominik will sich selbst ein Bild von der ungetrübten Yogiwelt machen und bucht einen Kurs. Nachdem er anfangs in jedes Fettnäpfchen getreten ist, findet er zunehmend Gefallen am Yoga. Aber nicht nur daran, sondern auch an Lilly. Darüber hinaus macht er allerdings durchaus wichtige Beobachtungen, die ihn gemeinsam mit seinen Kollegen auf die richtige, eine zunächst sehr abwegig erscheinende Spur, führen.