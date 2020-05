Die Hand trägt einen Ehering mit dem Namen Tina Schreiber. Diese meldet auch bald ihren Mann Josef als vermisst und ist schockiert, als sie von seinem Tod hört. Die erste Spur führt die Kommissare in Brit Baumbichlers Gastwirtschaft, in der Josef am Vorabend mit einigen Landwirten aus der Umgebung gespeist hat.