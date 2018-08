Auch wenn alles gegen ihn spricht, sind KHK Bauer und sein Team nicht sicher, in Marco den Täter gefunden zu haben; zu beharrlich wiederholt der Junge die Geschichte, dass er zwar mit dem Opfer eine brutale Auseinandersetzung hatte, aber ein mysteriöser Fremder seinen Freund erschlagen habe. Was zunächst nach einer weiteren Lüge klingt, bekommt plötzlich unerwartetes Gewicht, als zwei weitere Verdächtige in den Fokus der SOKO kommen.