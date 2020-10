Auch Xaver Dopfer, ein Furchinger Landwirt, gehört zu den Verdächtigen. Sein Bruder kam vor einem Jahr ums Leben - weil die Stetzinger Feuerwehr zu spät kam, wofür er Tobias Vogl verantwortlich macht. Auch der Stetzinger Landwirt Gregor Zwillinger ist verdächtig, da sein Acker nicht in lukratives Bauland umgewandelt wurde - im Gegensatz zu dem von Gemeinderat Tobias Vogl. Und Schulden hat Zwillinger obendrein. Die drei haben ebenso wenig ein Alibi wie Tobias' Frau Angelika, die in der Tatnacht eine Schlaftablette genommen haben will. Auch sie hat ein Motiv, da sie von seiner Affäre mit Gerda weiß und auch, dass Gerda von Tobias ein Kind bekommt, was Angelika immer verwehrt blieb.