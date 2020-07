Eine zweite These ist, dass Annes Tod mit den Missständen im Hotel, die sie beseitigen wollte, zu tun haben könnte.



Die Hotelangestellten verstecken sich hinter einer Mauer des Schweigens. Deshalb schickt die SOKO Antonia Bischoff als verdeckte Ermittlerin in das Hotel, in dem eine ungeheure Gefahr lauert.