Amanda da Gloria wurde 1988 in München geboren. Neben ihrer 10-jährigen Ausbildung in der Kampfkunst des Wushu gab sie dort 2004 ihr Theaterdebüt als Aschenputtel am Theater in der Au. Während ihres Schauspielstudiums an der Folkwang Universität der Künste Essen/Bochum wurde sie mit einem Exzellenz-Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes ausgezeichnet.