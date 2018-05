Bianca Hein spielt Katharina Hahn Quelle: ZDF und Michael Marhoffer

Sie war Mitglied im Kinderchor des Saarländischen Staatstheaters und wirkte in den verschiedensten Theaterproduktionen, Musicals und Opern mit. Nach dem Abitur studierte sie von 1995 bis 1999 an der Folkwang- Hochschule in Essen Schauspiel und Gesang und schloss mit Diplom ab. Nach ihrem Studium nahm sie verschiedene Theaterengagements wahr, in denen sie auch ihr komödiantisches Talent zeigen konnte.