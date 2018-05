Sina Reiß hat am Mozarteum in Salzburg studiert und 2012 ihr Diplom gemacht. Sie steht regelmäßig in München und Regensburg auf der Bühne und hat bereits in zahlreichen großen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt, z.B. in Hubert und Staller, Um Himmels Willen, Geiseln der SS, Die Suche nach Hitlers Volk – Deutschlandreise 45, Die Hebamme II, Die Toten vom Bodensee 4 – Die Braut und Inga Lindström – Zurück ins Morgen.