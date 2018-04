Christofer v. Beau ist gleichermaßen auf der Theaterbühne wie auch vor der TV-Kamera zu Hause. Und in "Little Shop of Horror", der "West Side Story" und der "Rocky Horror Show" konnte er sich ebenfalls als Musicaldarsteller beweisen. Auf den "bedeutenden Brettern" spielte er so zum Beispiel auch den "Othello" im gleichnamigen Stück und den Judas in Godspell sowie den Jacob in "La Cage aux Folles".



Dem Fernsehpublikum ist Christofer v. Beau aber auch kein Unbekannter. Neben zahlreichen Rollen in Produktionen wie "KDD-Kriminaldauerdienst", "Sabine!" und "Rosa Roth" ist der dem ZDF-Publikum vor allem in der Rolle des Kriminalober-kommissars Franz Ainfachnur bekannt, der in regelmäßigen Abständen das Team der "SOKO München/5113" unterstützt.