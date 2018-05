Gerd Silberbauer spielt Arthur Bauer Quelle: ZDF und Michael Marhoffer

1981 war er zudem Gasthörer an der HFF München und jobbte neben dem Studium als Bühnenarbeiter. 1982 war er Mitglied der freien Gruppe Wolfgang Müllers in der Theaterszene München. Die Gruppe erhielt 1982 den AZ Stern des Jahres für "Amphitryon", wo Gerd Silberbauer die Rolle des Jupiters spielte. Von 1983 bis 1990 war er festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus Stuttgart, am Schillertheater Berlin und an den Kammerspielen München.