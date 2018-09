Antonia Bischoff

Antonia (Toni) Bischoffs zielstrebige und selbstbewusste Art zeichnete sich bereits in ihrer Jugend ab. Bereits vor ihrer Geburt hatte sie ihren Vater verloren. So waren sie und Ihre Mutter auf sich allein gestellt. Schon als Kind unterstützte Antonia ihre Mutter in deren Gasthaus. Sie wurde allerdings von ihr so überbehütet, dass sie das Gefühl hatte, sich davon befreien zu müssen. Nach der Schule machte sie daher erst einmal eine Weltreise, bevor sie dann auf die Polizeischule ging.