Arthur Bauer

Er besitzt die Gabe, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Das war und ist sein Geheimrezept für die Erfolge, die er in der Verhandlungsgruppe gefeiert hat, und die er bei der SOKO München/5113 fortsetzen will. Je nachdem, wer ihm gegenüber sitzt, kann er mal aufbrausend, lautstark und in vielen Feinabstufungen autoritär nach den notwendigen Antworten und Informationen fragen, oder er lässt seinen exorbitanten Charme aufblitzen, mit dem er bisher noch fast jeden um den Finger gewickelt hat. Die überschüssige Energie lässt er lieber an seinem Sandsack aus, den er in seinem Büro aufgehängt hat.