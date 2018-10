Dominik Morgenstern

Stutzig werden Dominiks neue Kollegen erst, als sie mitbekommen, in welcher Abteilung er als letztes war: K134, interne Ermittlung. Hat man ihnen einen Maulwurf ins Nest gesetzt? Und wenn ja, wer steckt dahinter? Oder sehen sie Gespenster? Arthur, Theo und Katharina verordnen sich zunächst Geduld - und Vorsicht.Die SOKOs lernen Dominik kennen als einen Mann mit guten Manieren, überlegenem Geschmack - an ihm sehen selbst Hosenträger gut aus - und einem subtilen Humor mit Hang zum Zynisch-Frivolen und zur Selbstironie. Er hat die Fähigkeit, sich in jede denkbare Form von Gesellschaft einzublenden - sei es das Schwätzchen mit der Putzfrau oder die sachliche Diskussion mit dem Vorstandsvorsitzenden - und doch scheint er immer etwas über den Dingen zu stehen.