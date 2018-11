Dr. Maximilian Weissenböck

Aber als Sohn einer Rechtsmedizinerkoryphäe - seine Mutter, eine Countrysängerin, die in die Staaten ging, als er 5 Jahre alt war - hat er schon in seiner Kindheit gelernt: "Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann" (Mark Twain). Und diese Beharrlichkeit hat er schließlich auch zu seinem Beruf gemacht. Mit seinem Faible für Countrymusic und als Mitglied des Trachtenvereins, in dem auch Dr. Evelyn Kreiner und sein Freund Franz Ainfachnur Mitglieder sind, sorgt er an seinem Arbeitsplatz in der Rechtsmedizin nicht nur tatkräftig für Unterstützung der Ermittlungen, sondern auch für ein Quäntchen bayerische Gemütlichkeit.