In Spielfilmlänge wird in "Ausweglos" nach dem Mörder eines Drogenclan-Mitglieds gesucht, dessen rechter Zeigefinger in einer Möhrenkiste gefunden wird. Wenig später gibt es zwei weitere Tote, denen ebenfalls der rechte Zeigefinger fehlt. Eingewoben in die fieberhafte Fahndung nach dem Serienmörder ist die eigenmächtige Suche der Kommissare Hahn und Renner nach dem immer noch flüchtigen Verbrecher Kai Trebitsch, mit dem die SOKO in der vorigen Staffel bereits zu kämpfen hatte.