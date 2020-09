Neue Fälle und neuer Name

Statements der Schauspieler



Gerd Silberbauer



Wir sind eine SOKO-Familie – mit unterschiedlichen Ausprägungen natürlich. Deshalb erachte ich den Titel "SOKO München" für folgerichtig, wenn auch mit einem weinenden Auge.



Unser Team ist momentan auch verdammt gut aufgestellt – für jeden etwas – jeder in seiner Art speziell – freundschaftlich verbunden, beruflich und privat.



Michel Guillaume



Für mich ist es ein großes Glück, dass ich schon so lange ein Teil der SOKO bin. Alle Kommissare, die ich miterlebt habe, waren eine große Bereicherung für die Serie und brachten neue Herausforderungen und eine Weiterentwicklung für mich als Schauspieler und natürlich auch für meine Figur mit sich – das steigert auch noch einmal den Spaß an der Arbeit.



Auf die neuen Folgen der SOKO München darf sich der Zuschauer besonders freuen, denn er wird einen Restart erleben, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hat!



Christofer v. Beau



Mit der "5113" war einfach klar, wer die "Mutter aller SOKOs" ist. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass mit dem Zusatz "München" meine Heimatstadt ein weiteres Mal gewürdigt wird. Ich bin mehr als stolz darauf, in einer Krimiserie spielen zu dürfen, deren Laufzeit in der aktuellen TV-Landschaft einzigartig ist, und dann noch mit diesen wunderbaren Partnern, die für mich vielleicht noch keine Familie, aber mindestens engste Freunde geworden sind – wenn nicht mehr.



Amanda da Gloria



Als große Perfektionistin hätte ich am Anfang am liebsten bis in die Nacht an Szenen gearbeitet, bis sie aufgehen. Die Zeit ist aber nicht da, das erhöhte Drehtempo ist neu für mich. Ein knallharter Einstieg, genau richtig für meine Figur. Christofer v. Beau hat mich sehr herzlich aufgenommen, und wir hatten aufregende gemeinsame Dreharbeiten.