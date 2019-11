Auch mit Pascal Weber, einem der Berufsschüler, hatte das Opfer Ärger. Er hat sich über die Qualität der Speisen beschwert. Wollte sich Weber an Schremp rächen und hat nach Feierabend die Küche verwüstet? Oder steht der Vandalismus gar nicht mit der Tat in Zusammenhang?



Der Fall nimmt eine Wende, als die SOKO herausfindet, dass die nigerianische Küchenhilfe Mercy Okobi kurz vor der Tat Geschlechtsverkehr mit dem Opfer gehabt haben muss. Das ist insofern merkwürdig, weil Mercy und das Opfer sich gehasst haben. Mercy bestreitet hartnäckig eine Vergewaltigung sowie überhaupt jeglichen sexuellen Kontakt mit Schremp. Hat sie Schremp aus Notwehr getötet? Oder will sie jemand Drittes schützen? Jemand, der sie rächen wollte? Jemand wie der gutmütige Küchenchef Armin Kruse, der seit Langem in Mercy verliebt war und sie heiraten wollte.