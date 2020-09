Sassnitz brauchte das Geld zur Finanzierung seiner der Gruppe verheimlichten Drogenabhängigkeit. Doch Sassnitz wird entlastet. Betroffen stellt Dr. Weissenböck fest, dass Kästner noch lebte, als er in der Isar beseitigt wurde.



Wurde Kästner die Tatsache zum Verhängnis, dass er glaubte, nicht nur Essen, Wohnraum und Sorgen könnten "geteilt" werden, sondern auch die Frau seines besten Freundes Kai Petzold? Kai kam hinter die Affäre, aber behauptet, nicht gewalttätig reagiert zu haben. Allerdings können die Ermittler ihm eindeutig nachweisen, an der Beseitigung des vermeintlich schon toten Kästner beteiligt gewesen zu sein. Und nicht nur er. Handelt es sich um eine gemeinschaftliche Tat?



Alles spricht dafür, denn Kästner hatte sein Grundstück, auf dem die Gruppe sich ein neues, nachhaltigeres und glücklicheres Leben aufbauen wollte, kurz vor seinem Tod heimlich verkauft. Doch was ist mit Suse Maiwald, der schwangeren Freundin des Opfers? Sie hatte einen tragischen Unglücksfall genutzt, um ihren Freund, dem der radikale Konsumverzicht wichtiger als das Baby oder Suse waren, zum Grundstücksverkauf zu zwingen.