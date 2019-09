Boris "Strahli" Strahlkowski gerät unter Verdacht. Wollte der Boss unter den Gefängnisinsassen einen Mitgefangenen loswerden, weil dieser keine illegalen Geschäfte im Knast für ihn erledigen wollte? Was hat der Lebensmittel-Lieferant Gröber mit dem Mord zu tun? Sein Wagen wurde mitten in der Nacht auf dem Hof der JVA gesehen und danach offensichtlich desinfiziert. Ein Zufall? Oder sollten damit alle möglichen Spuren verwischt werden?



Mehrere Hinweise bringen die Ermittlerinnen auf eine Spur außerhalb der Gefängnismauern. Gemeinsam fahren sie nach Kotzen, einem kleinen Ort in Brandenburg. Ob sie dort den Mörder des Insassen finden? Und gibt es überhaupt die zweite Leiche, die Lunas Vater gesehen haben will? Oder wollte Lunas Vater sich nur wichtigmachen? Wie hängen die beiden Fälle zusammen? Ein Fall für die SOKO Potsdam.