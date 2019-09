Konrad Siebold ist verzweifelt - wie soll er Arianes Tod der gemeinsamen Tochter Rosa beibringen? Wer könnte seiner Frau so etwas antun? Finn Tebbe, der Patensohn des Opfers, der mit Siebolds im Haus wohnt, wird befragt. Sein Alibi ist undicht, und mit seinem Verhalten macht er sich äußerst verdächtig. Als Rosa verschwindet, steigt der Druck, den Mörder zu finden: Hat er auch Rosa etwas angetan? Ist sie noch am Leben? Dennis Schulze, Rosas Ex-Freund, hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Hat er Ariane getötet, weil sie ihm den Kontakt zu seiner großen Liebe verbieten wollte? Zugang zum Ersatzschlüssel der Wohnung hatte er jedenfalls.



Doch dann wird Rosas Handy gefunden. Darauf: Dutzende Fingerabdrücke von Finn Tebbe. Er hatte das Handy zuletzt in der Hand und hat sie damit auch zuletzt gesehen. Was weiß er?