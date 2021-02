Durch die Überwachungskamera im Hotel stoßen die Kommissare auf Joost Fürniß. Er betreibt einen Escortservice und ist der Polizei seit Langem bekannt. Die Ermittler finden jedoch heraus, dass das Opfer beim LKA wegen Zuhälterei gegen Fürniß aussagen wollte. War das ein Grund für ihn, sie umzubringen?



Sophie ist nach ihrer Schussverletzung noch immer im Krankenhaus und wird vom Team schmerzlich vermisst. Aber ihre Verletzung hält sie nicht davon ab, trotzdem mit zu ermitteln. Und so liefert sie den Kommissaren eine neue Spur: Diese führt sie in die Staatskanzlei und direkt zu Staatssekretärin Ramona Bauernfeind. In welcher Verbindung steht sie zu der toten Escortdame?



Der Fall wird zu einem Politikum. Um Werners Unschuld zu beweisen, müssen die Ermittler erst in dessen Vergangenheit suchen, um die wahren Hintergründe zu finden.