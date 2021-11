Felix Perlinger hat die Tote gefunden. Sylvia Osterwald war seine Chefin. Gemeinsam arbeitete er mit ihr und seiner Kollegin Mira Beckmann in einer Forschungsgruppe, die mit einem Protein experimentiert, mit dessen Hilfe man äußerst präzise DNA editieren kann. Angeblich lief in der Forschungsgruppe alles nach Plan. Sie standen kurz davor, ihre Ergebnisse an ein Pharmaunternehmen zu verkaufen. Doch es kam zu Unstimmigkeiten, und Sylvia warf ihrem Team Manipulation vor. Auch der Rauswurf aus der Gruppe stand im Raum.



Die Kommissarinnen und Kommissare fragen sich, ob es sich hier wirklich um einen Raubmord handelt. Hat jemand aus der Gruppe Sylvia Osterwald umgebracht? Als das SOKO-Team herausfindet, von wem der Schuhabdruck stammt, nimmt die Ermittlung eine entscheidende Wendung.