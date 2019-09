Regine Freundlich, die Schwester des Toten, glaubt nicht an einen Selbstmord. Die beiden hatten zwar vor Kurzem ihre Mutter verloren, aber ansonsten lief in Falk Freundlichs Leben gerade alles rund. Er stand nicht nur kurz davor, den Direktorposten des Instituts zu übernehmen, sondern hatte auch seit Kurzem eine neue Freundin: Bente Kern, eine Kollegin am Institut. Falks bester Freund Hanno Preetz hat allerdings nicht nur Gutes über Bente zu berichten.



Währenddessen können die Ermittler den Auto-Einbrecher ausfindig machen. Und tatsächlich steht der Einbruch in Zusammenhang mit dem Mord an Falk. Aber ist der Einbrecher auch der Mörder? Und warum wird auch noch das Büro des Toten durchsucht? Die Spur führt die Ermittler zurück ins vergangene Jahrhundert. Und dann lässt Sophie auch noch zu Hause eine Bombe platzen.