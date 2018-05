Als geheilt entlassen

Joachim Stoll kann nicht glauben, dass der Fall damit bereits abgeschlossen ist. Seiner Meinung nach wurde der Tatort manipuliert, und Volker Richter soll als Sündenbock herhalten.



Er beginnt eigene Recherchen und stellt fest, dass es kurz vor dem Mord einen schweren Unfall gab: Beate Krämer, Milkaus Ex-Freundin, wurde angefahren. Rico Sander hatte zuvor herausgefunden, dass sie die Frau war, die Milkau damals mit ihrer Aussage vor Gericht und in die Klinik brachte, nachdem er sie misshandelt hatte. Ist Milkau rückfällig geworden und wollte sich an Beate Krämer rächen?



Auch Andreas, Beates Mann, steht nun unter Verdacht. Joachim geht davon aus, dass dieser nach dem Mordversuch an seiner Frau Milkau aus Rache getötet hat. Martina Seiffert und ihr Team können ihm jedoch nichts nachweisen.



Nachdem Joachims Verdacht bestätigt ist, dass der Tatort manipuliert wurde, ermittelt Anna Badosi in der psychiatrischen Klinik. Alte Videoaufnahmen der Therapie werden ausgewertet: Hat Milkau seine Heilung nur vorgespielt? Anna hat das Gefühl, dass Professor Gotthardt mehr weiß, als er zugibt.