Ans Messer geliefert

Schomburg ist Leiter der Rechtsabteilung in der Chemiefirma der Hanningers. In seiner Wohnung tauschen er und Simone nach dem Fest Zärtlichkeiten aus. Als Simone sich im Bad noch einmal frisch machen will, wird die Tür von außen abgeschlossen. Sie ruft die Polizei. Simone Saalfeld sagt anschließend aus, von dem Überfall und dem Tod Schomburgs nichts mitbekommen zu haben, da sie zur Tatzeit unter der Dusche gestanden habe.



Das Team der SOKO Stuttgart erfährt, dass es vor der Tat auf dem Fest zu einer Auseinandersetzung zwischen Ernst Hanninger und seinem Anwalt gekommen war. Anlass für den Streit: Sigrid Hanninger hatte seit längerer Zeit ein Verhältnis mit Benno Schomburg. Der Chemiefabrikant wollte sich deswegen von seinem Justiziar trennen. Vielleicht sogar endgültig? Allerdings musste Sigrid Hanninger mit ansehen, wie ihr Geliebter das Fest mit einer jüngeren Frau verließ. War Eifersucht ihr Motiv?



Die Spurenlage an der Wohnungstür führt unterdessen zu einem ersten Verdächtigen: Sven Mitterer, seines Zeichens Sicherheitschef der Hanningers. Der räumt schließlich ein, mit einem von Sigrid Hanninger entwendeten Schlüssel in Schomburgs Wohnung eingedrungen zu sein, um dort gestohlene Daten wiederzubeschaffen, mit denen Schomburg Ernst Hanninger erpressen wollte. Sind diese Daten der Schlüssel zum Motiv? Mitterer jedoch bestreitet vehement, Schomburg ermordet zu haben.