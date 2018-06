Astrid M. Fünderich, geboren 1963 in Düsseldorf, studierte nach dem Abitur zuerst Geologie in Aachen. Mitten im Diplom entschied sie sich jedoch für eine künstlerische Laufbahn. Im Ensemble des "Theater K." in Aachen und mit dem Tourneetheater "TheaterDämmerung" sammelte sie ab 1990 erste Bühnenerfahrungen. Sie studierte Schauspiel an der École Philipe Gaulier in London und am Hollywood Acting Workshop in Los Angeles.