Benjamin Strecker spielt Rico Sander Quelle: ZDF und Markus Fenchel

Von 2003 bis 2007 absolvierte er seine Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Daneben sammelte Strecker erste Film- und Bühnenerfahrungen. Sein Kinodebüt hatte er 2001 in Marcus Weilers "Always crashing in the same car", es folgten verschiedene TV-Auftritte und Rollen in Kinokurzfilmen. 2007 spielter er in dem Fernseh-Zweiteiler "Afrika, mon Amour" und im Kinofilm "Meer is nich" mit. Es folgten Rollen in "Krupp - Eine deutsche Familie", "Küstenwache", "SOKO Wien" sowie im "Tatort".