Zudem findet die SOKO Lackspuren eines anderen Wagens am Kotflügel von Michaelas Auto. Hat der Mörder erst die Bremsen des Unfallwagens bearbeitet und ihn dann von der Fahrbahn gedrängt?



Bei der Vernehmung von Michaelas Clique stoßen die Ermittler auf eine Mauer des Schweigens. Darum beschließt die SOKO, Anna undercover in die Gang einzuschleusen, um sich mehr Einblick in den Freundeskreis des Opfers zu verschaffen. Tatsächlich findet Anna heraus, dass zwei aus der Clique, Peter Strecker und Tim Wiesinger, mit gestohlenen Autoteilen handeln. Hatte Michaela die beiden erpresst und musste deswegen sterben?



So sieht es auf alle Fälle Daniel, der Bruder der Toten. Der angehende Polizist hat lange versucht, seine Schwester aus der Auto-Tuner-Gruppe herauszubekommen. Er sieht sie als schlechten Umgang und als die Schuldigen an ihrem Tod. Er ermittelt auf eigene Faust und kommt dem SOKO-Team beinahe in die Quere.



Als Jan Arnaud herausfindet, dass Michaela gar nicht selbst am Steuer saß, sondern Beifahrerin war, steht die SOKO vor einem neuen Rätsel. Wer kann so skrupellos sein und die Verletzte nach einem Unfall einfach liegen lassen? War es Tanja Kruse, das einzige andere Mädchen der Clique, die in Michaelas Ex-Freund Felix Schulz verliebt war? Oder war es Tim Wiesinger, der aufgrund der Trennung so gekränkt war?