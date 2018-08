Denn er hatte am Abend der Party mit Jessica Dahms bester Freundin, Merle Otto, herumgeknutscht. Aufgrund der Indizien wird Dominik Gscheid vorläufig festgenommen, da an seinem Auto Spuren eines Unfalls mit einem Roller festgestellt werden konnten. Der Vater des Opfers, Ludwig Dahm, versucht derweil, den Schicksalsschlag politisch zu seinem Vorteil zu nutzen. Dabei zieht er auch seinen Sohn Johannes in die mediale Ausschlachtung des tragischen Ereignisses hinein.



Durch die Auswertung des Handys des Opfers stößt IT-Experte Rico Sander auf einen weiteren Verdächtigen: den Klassenlehrer von Jessica Dahm, Marcus Jäger. Laut seiner Aussage war Jessica Dahm in ihn verliebt, konnte mit dessen Zurückweisung aber nicht umgehen. Deshalb habe sie begonnen, ihren Lehrer zu mobben. Sie terrorisierte ihn mit dem Telefon, bestellte Pizza zu ihm nach Hause und stellte Videos von ihm online. So kamen Gerüchte an der Schule auf, dass der Lehrer seine Schüler unsittlich berührt.



Das SOKO-Team findet heraus, dass das Opfer und seine Freundin Merle Otto mehrere Personen gemobbt haben. Sie gaben sich den Namen "Club der Hexen", und unter diesem Deckmantel verbreiteten sie Gerüchte über das Internet. Bei Frieder Scheuerle, einem Mitschüler der beiden, ging es sogar so weit, dass er sich das Leben nahm. Das Brisante daran ist, dass Frieder Scheuerle eine Liebesbeziehung mit dem Bruder Jessicas, Johannes Dahm, hatte. Was auch diesen zum Verdächtigen für die Ermittler macht.



Das Auftauchen des Speicherchips von Jessicas Handy gibt dem Fall jedoch eine ganz neue Wendung. Können die Ermittler die neuen Beweise richtig deuten und den wahren Mörder von Jessica Dahm fassen?