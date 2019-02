Ein Dorf sieht rot

Alle Bewohner des Ortes haben sich gegen den Ex-Häftling Leo Kehrlich solidarisiert. Auch heute: Kehrlich wollte nur in Ruhe in der Kneipe ein Bier trinken, da schlägt ihm der blanke Hass der anderen Gäste entgegen. Die Dorfgemeinschaft will einfach nicht vergessen, dass Kehrlich vor einigen Jahren den Sohn des Bäckermeisters im Handgemenge gestoßen hat, wobei dieser mit dem Kopf aufschlug und zu Tode kam. Heute spitzt sich die Situation zu: Der "Mörder" sollte mit Gewalt aus der Kneipe vertrieben werden, als der Holzhandel explodierte.



Schnell wird das Opfer des Anschlags ermittelt: Es handelt sich um den Interimsgeschäftsführer des Holzhandels, Georg Sass.



Als erster Verdächtiger tritt Leo Kehrlich selbst in den Fokus der Ermittler. Seine Frau Petra hatte während seiner Zeit im Gefängnis ein Verhältnis mit Georg Sass. Hat der Heimkehrer seinen Nebenbuhler auf diesem Weg beiseitegeschafft? Oder tappt das Team um Martina Seiffert mit dieser These in eine Vorurteils-Falle? Nur, weil Kehrlich schon einmal überreagiert hat, muss er es doch nicht zwangsläufig wieder tun.



Darum ermittelt die SOKO Stuttgart weiter und verdächtigt auch Erwin Broich, den Vater des von Kehrlich getöteten Jungen. Hat er die Gasexplosion ausgelöst, um sich an Kehrlich für den Tod seines Sohnes zu rächen? Oder wollte Petra Kehrlich ihren Mann auf brutale Weise loswerden und hat versehentlich ihren Liebhaber in die Luft gejagt? Die Atmosphäre im Dorf wird immer brenzliger.